video S.A. 27 maggio 2024 Di Nolfo e Pais, onorevoli a confronto I due esponenti politici algheresi a sostegno di Cacciotto e Tedde rappresentano un passato ed un presente importante anche nel campo politico regionale. In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del prossimo 8 e 9 giugno 2024 si sono confrontati sui temi di più stretta attualità



Alguer In Centro, confronto tra Valdo Di Nolfo e Michele Pais, entrambi con un lungo bagaglio di esperienza nell'attività politica e amministrativa cittadina. Ospiti del Bar In Centro, i due esponenti politici a sostegno di Raimondo Cacciotto e Marco Tedde rappresentano un passato ed un presente importante anche nel campo politico regionale. In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale in programma il prossimo 8 e 9 giugno 2024 si sono confrontati sui temi di più stretta attualità.