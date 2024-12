Cor 28 maggio 2024 Premio Montiferru: Accademia Olearia al top Si è tenuto lo scorso sabato l´evento di premiazione del Premio Montiferru, il concorso nazionale istituito dalla Camera di Commercio di Cagliari - Oristano per valorizzare e promuovere la produzione olivicola di qualità



ALGHERO - Presso il Chiostro del Carmine di Oristano la produzione firmata Accademia Olearia si è distinta con ben due primi posti: l'Olio Extravergine Biologico per la sezione Bio e il Biologico #DOPSardegna per la sezione Dop/Igp. In gara per questa XXX edizione del Premio 50 aziende provenienti da tutto il territorio nazionale, con 84 Extravergini: a trionfare 12 Oli, di cui 4 Sardi.



In occasione della cerimonia, inoltre, l’azienda algherese ha ricevuto il riconoscimento dell’Albo d’Oro dell’Ercole Olivario e la medaglia celebrativa come vincitori dei primi 30 anni dell’Ercole Olivario, confermandosi tra le più premiate realtà nazionali nell’albo d’oro del trentennale. L'evento, infatti, si è svolto nell'ambito del gemellaggio tra il Premio Ercole Olivario e il Premio Montiferru: una preziosa sinergia volta alla valorizzazione delle produzioni olivicole nazionali, prodotto tipico per eccellenza del nostro Paese.



Attestati di grande valore che continuano a confermare l’eccellenza della produzione Bio e Dop dell’azienda, sommandosi ai tanti riconoscimenti ottenuti in questa prima metà dell’anno. Solo pochi giorni fa l’Extravergine DOP Sardegna, che già ad Aprile aveva conquistato il primo posto in occasione dei Mario Solinas Quality Awards di Madrid, è stato premiato in Spagna come miglior Extravergine italiano in occasione degli Esao Awards e come miglior Olio secondo la giuria di assaggiatori professionisti - con una menzione speciale "Bicchiere di Platino" - dal Milan International Olive Oil Award 2024, prestigiosa competizione internazionale organizzata da Olio Officina.