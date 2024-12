Cor 1 giugno 2024 Posidonia: Tedde e alleati puntano Montis «I cumuli di posidonia spiaggiata hanno ormai costruito un fronte che impedisce la vista di Capo Caccia». Dalla coalizione che sostiene Marco Tedde l´attacco al delegato all´Ambiente, Andrea Montis (candidato per Raimondo Cacciotto)



ALGHERO - «Una situazione mai vista, che all'inizio della stagione turistica occorreva evitare e che sta creando danni di immagine pesanti. E' evidente che l'Assessore all'ambiente Montis, impegnato in campagna elettorale col Campo larghissimo, comprendente destra, sinistra, centro e M5S, non abbia tempo per occuparsi dei suoi compiti istituzionali. Ma siamo convinti che Cacciotto debba intervenire sul suo candidato assessore Montis, e sull'attuale sindaco suo convinto sostenitore. Lo stato di incuria ci meraviglia ancor di più perché Conoci aveva dichiarato che Montis non poteva dimettersi da assessore di una giunta di cdx perché impegnato a lavorare per risolvere i problemi in materia ambientale di Alghero. Ma è evidente che così non è. Non s’è dimesso dalla giunta di cdx, è candidato in una coalizione di csx allargata al M5S, ed è impegnato solo nella sua campagna elettorale col variopinto campo larghissimo. Prenda in mano le redini Cacciotto, e faccia valere la sua autorevolezza all'interno della coalizione, bacchettando Montis e il sindaco e facendogli capire che gli algheresi sono stanchi di queste singolari negligenze». Dalla coalizione che sostiene Marco Tedde un nuovo attacco agli avversari, questa volta ad essere preso di mira è il delegato all'Ambiente, Andrea Montis (candidato per Raimondo Cacciotto nella lista Noi Riformaiamo Alghero).