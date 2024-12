video Cor 1 giugno 2024 Voli, aeroporto, turismo, città

Borlotti e Langella in Centro Confronto tra Umberto Borlotti e Gianfranco Langella. Ospiti del Bar In Centro, i due esponenti politici a sostegno di Marco Tedde e Raimondo Cacciotto - entrambi con alle spalle importanti esperienze amministrative, avendo ricoperto in periodi diversi la carica assessoriale ad Alghero - partendo dai temi dei trasporti e del turismo, si sono confrontati sulle principali emergenze cittadine in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale



