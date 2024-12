Cor 9 giugno 2024 Per il nuovo sindaco di Alghero vota il 58,60% Sono 23095 gli elettori che hanno espresso la propria preferenza per eleggere il futuro sindaco e consiglio comunale di Alghero. Scrutini dalle ore 14 di lunedì



ALGHERO - Sono 39411 gli elettori chiamati ad esprimere la propria preferenza ed eleggere il futuro sindaco e consiglio comunale di Alghero. Alle urne anche per il rinnovo del Parlamento Europeo. Si vota fino alle ore 23 di oggi, domenica 9 giugno. Due i candidati sindaco: Marco Tedde, sostenuto da 6 liste per il Centrodestra Sardista, e Raimondo Cacciotto dal Centrosinistra con 8 liste tra cui alcune civiche di centro.



Alla chiusura dei seggi vota il 58,60%, in linea col 2019. 19557 i votanti alle ore 19, pari al 49,62% (+8% rispetto al 2019). Erano 12645 (32.08%) alle ore 12 di domenica 9 giugno. Alle ore 23 di sabato avevano votato 7075 elettori, pari al 17.95% degli aventi diritto. Alle precedenti elezioni del 2019 nella prima rilevazione si registrò un'affluenza del 19,9% (ma si votava in una sola giornata).



Nella foto i due candidati: Raimondo Cacciotto e Marco Tedde