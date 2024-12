Cor 20 giugno 2024 Valledoria, si lavora per deflusso acque E’ in via di ultimazione l’importante opera di sistemazione idraulica con “pericolosità elevata” del canale di guardia a protezione del centro abitato nel tratto finale di Via Ampurias, in prossimità dell’imbarcadero a Valledoria.



VALLEDORIA - E’ in via di ultimazione l’importante opera di sistemazione idraulica con “pericolosità elevata” del canale di guardia a protezione del centro abitato nel tratto finale di Via Ampurias, in prossimità dell’imbarcadero a Valledoria. Si tratta di un’opera che ha potuto contare su un finanziamento complessivo di 730mila euro e che ha consentito di realizzare l’allargamento del canale e delle relative sponde con posizionamento di una struttura prefabbricata in cemento armato di una portata adeguata alle esigenze idrauliche del territorio. «L’obiettivo è quello di limitare gli allagamenti nel centro urbano favorendo il deflusso delle acque per la maggiore sicurezza dei cittadini- evidenzia il sindaco di Valledoria, Marco Muretti- L’intervento rientra tra le opere meno visibili, e ce ne sono numerose tra quelle realizzate e in fase di realizzazione, ma al tempo stesso di fondamentale importanza per il nostro comune». La sistemazione definitiva e l’apertura della strada è prevista per la fine di giugno.