G.P. 5 luglio 2024 A rischio le miniere della Sardegna



Un nuovo decreto legge dello Stato per la ricerca di materie prime metterebbe in primo piano e “in pericolo” le miniere della Sardegna Un nuovo decreto legge dello Stato per la ricerca di materie prime metterebbe in primo piano e “in pericolo” le miniere della Sardegna • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat