23 luglio 2024 Sassari: insediate le Commissioni



SASSARI - Questo pomeriggio nella sala consiliare di palazzo Ducale si sono insediate le sette commissioni permanenti attraverso cui l’assise cittadina potrà operare a stretto contatto con gli assessori della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia. Nel corso delle sedute convocate in serie si è provveduto a eleggere i presidenti e i vicepresidenti di ciascuna commissione. La prima commissione, competente in tema di affari generali, personale, Ced, innovazione tecnologica, statistica, ristrutturazione degli uffici, decentramento, partecipazione, attività regolamentare sulle materie di competenza e altre materie non comprese nella competenza di altre commissioni, sarà presieduta da Stefano Manai (Pd), mentre il vicepresidente è Maurizio Usai (Fdi). Ne fanno parte Melania Delogu, Alesando Boiano, Antonietta, Chiara Mussio, Giovanni Dessole, Ginaluigi Onida, Alesssandra Corda, Ginfranco Tedde, Martina Marongiu, Carlo Sardara, Giovanni Azzena, Alessandro Ponti e Mariano Brianda.



A presiedere la seconda commissione, che si occupa di programmazione economica, bilancio, finanze, tributi, patrimonio e attività produttive, società partecipate e attività regolamentare sulle materie di competenza sarà Antonio Paoni (Pd), vicepresidente Carlo Sardara (Noi per Sassari). È composta da Marco Dettori, Alessandro Boiano, Pierpaolo Bazzoni, Noemi Piga, Walter Pani, Stefano Ruju, Christian Luisi, Gianfranco Tedde, Antonello Sassu, Giovanni Azzena, Alessandro Ponti, Roberto Cadeddu e Mariano Brianda.



Guiderà la terza commissione, delegata a urbanistica, assetto del territorio, piani della circolazione urbana, attività regolamentare sulle materie di competenza, Nicola Ribichesu (Avs), il suo vice è Giovanni Azzena (Fi). Lavoreranno con loro Alessandro Boiano, Antonietta Fois, Antonio Planetta, Rossana Serratrice, Eugenio Arru, Giovanni Dessole, Stefano Ruju, Alessandra Corda, Nicola Lucchi, Martina Marongiu, Carlo Sardara, Alessandro Ponti, Pietro Pedoni e Mariano Brianda.



Della quarta commissione, competente in tema di lavori pubblici, opere di manutenzione, attività regolamentare sulle materie di competenza, sarà presidente Melania Delogu (Avs), vicepresidente Martina Marongiu (Progetto Comune). È composta da Alessandro Boiano, Giovanna Masia, Antonio Planetta, Anna Paola Rubattu, Eugenio Arru, Walter Pani, Gianluigi Onida, Christian Luisi, Gianfranco Tedde, Carlo Sardara, Alessandro Ponti, Pietro Pedoni e Mariano Brianda.



A presiedere la quinta commissione, che si occupa di problemi sociali, pubblica istruzione, attività culturali, sport, turismo e spettacolo e attività regolamentare sulle materie di competenza, sarà Giovanna Masia (Pd), il suo vice è Alessandro Ponti (Azione). Ne fanno parte Nicola Ribichesu, Alessandro Boiano, Gianluca Chelo, Anna Paola Rubattu, Chiara Musio, Giovanni Dessole, Gianluigi Onida, Alessandra Corda, Gianfranco Tedde, Antonello Sassu, Carlo Sardara, Giovanni Azzena, Alessandro Ponti, Maurizio Usai e Mariano Brianda.



La sesta commissione, competente in tema di ambiente, ecologia, igiene, tutela e controllo del territorio, attività regolamentare sulle materie di competenza, ha scelto come presidente Walter Pani (Progressisti) e come vicepresidente Gianfranco Tedde (Sassari è). Completano la commissione Marco Dettori, Alessandro Boiano, Pierpaolo Bazzoni, Gianluca Chelo, Antonio Paoni, Noemi Piga, Gianluigi Onida, Christian Luisi, Antonello Sassu, Carlo Sardara, Giovanni Azzena, Alessandro Ponti, Maurizio Usai e Mariano Brianda. La settima e ultima commissione, presieduta di diritto dal presidente del consiglio comunale, Mario Pingerna (Pd), e competente in materia di affari istituzionali, statuto, regolamenti in materia di autonomia organizzativa e contabile del consiglio comunale, pari opportunità, consultazione dei cittadini e referendum e attività regolamentare sulle materie di competenza, ha scelto Alessandra Corda (Sardegna al Centro 20 Venti) come vicepresidente. Ne fanno parte Marco Dettori, Alessandro Boiano, Rossana Serratrice, Eugenio Arru, Walter Pani, Stefano Ruju, Nicola Lucchi, Antonello Sassu, Carlo Sardara, Giovanni Azzena, Alessandro Ponti, Roberto Cadeddu e Mariano Brianda.