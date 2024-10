Cor 27 luglio 2024 «Alghero In House, adesso assunzioni» Il gruppo consiliare "Noi Riformiamo Alghero" esprime grande soddisfazione per l´approvazione del piano del fabbisogno del personale della società in House in Giunta



ALGHERO - Nell’ultima giunta é stato approvato il piano del fabbisogno del personale della società in House, che permette l’avvio dei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato dei dipendenti della società che gestisce le manutenzioni, il verde e i parcheggi della città di Alghero. «Un lavoro che si conclude in continuità amministrativa, grazie all’impegno della Giunta Conoci, dell’ex Assessore Piras, che insieme alla dirigenza della società In House e la struttura tecnica del Comune, ha programmato un obiettivo così importante, dapprima con la redazione del contratto di gestione sottoscritto e preparato ben oltre prima la scadenza del precedente, e con il relativo piano assunzionale legato alla dotazione finanziaria prevista dall’amministrazione comunale» sottolineano dal gruppo consiliare Noi Riformiamo Alghero.



«Un risultato importante che dimostra che le amministrazioni che si succedono, se seguono i percorsi virtuosi iniziati da chi li ha preceduti, possono raggiungere risultati immediati ed essere incisivi nell’azione politico-amministrativa della città. Un ringraziamento particolare all’assessore Marinaro e al Sindaco Cacciotto che hanno proseguito e concluso un iter difficoltoso e complesso che finalmente darà la possibilità di stabilità del lavoro ad oltre 40 dipendenti attraverso i concorsi, considerato che fino ad oggi invece venivano assunti attraverso agenzie interinali, con costi maggiorati per la società stessa e precarietà per i lavoratori» chiudono Martinelli e compagni