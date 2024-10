Cor 29 luglio 2024 Sardegna Isola del Romanico sui ledwall Attivato il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione “Sardegna Isola del Romanico” e le Società di Gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia.



ALGHERO – Nella Main Hall dell’aeroporto di Alghero, è stata presentata l’attivazione del protocollo di intesa firmato lo scorso giugno tra le Società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia e la Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”. Questo accordo mira a promuovere l’immenso patrimonio storico, culturale e paesaggistico rappresentato dalle testimonianze del Romanico in Sardegna. L’iniziativa punta a generare valore condiviso a supporto del territorio, promuovendo e valorizzando il patrimonio Romanico Sardo nella sua valenza di attrattore culturale e turistico. A tal fine sono stati realizzati due spot promozionali che saranno trasmessi su alcuni degli impianti pubblicitari più prestigiosi dell’aeroporto di Alghero.



Sul grande impianto digitale Ledwall, della superficie di 120m2, saranno mostrate le immagini delle principali chiese Romaniche del Nord Sardegna, con l’indicazione dei Comuni di riferimento e della distanza dall’aeroporto. Sui totem videowall, invece, si alterneranno video che rappresentano suggestive immagini delle facciate, degli interni, dei dettagli delle opere presenti all’interno delle chiese e dei suggestivi paesaggi circostanti. La comunicazione sarà arricchita da un QRcode che permetterà di accedere agli approfondimenti presenti nel sito della Fondazione.



Inoltre, verranno distribuite brochure informative sugli itinerari del Romanico in Sardegna, facilitando così i turisti nella pianificazione delle loro escursioni. Antonello Figus, Presidente della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico” ha dichiarato: «La Fondazione è orgogliosa di collaborare con gli aeroporti di Alghero e Olbia, che supportano queste iniziative finalizzate alla divulgazione di un valore storico fondamentale per lo sviluppo socio-economico del territorio». Silvio Pippobello, Amministratore Delegato delle Società di Gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia, ha aggiunto: «Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto, convinti che il patrimonio del Romanico in Sardegna possa diventare un importante attrattore turistico. Il Protocollo di intesa rappresenta un passo significativo verso una collaborazione sempre più stretta, volta a far conoscere la Sardegna anche sotto questo aspetto».