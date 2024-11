S.A. 31 luglio 2024 Trasloca la Farmacia territoriale a Sassari Da lunedì 8 agosto e sino a venerdì 23 agosto e’ in programma il trasferimento del Servizio di distribuzione diretta dei farmaci, attualmente al piano terra di via Zanfarino



SASSARI – Prende il via il trascloco della Farmacia Territoriale della Asl di Sassari. La struttura, attualmente divisa tra via Monte Grappa e via Zanfarino, verrà accentrata in un unico stabile, in locali di nuova costruzione in via Verona. Un importante intervento che – assicura la Direzione Aziendale della Asl n.1 - andrà a migliorare la qualità del servizio offerto alla popolazione e razionalizzare la spesa. I nuovi locali, dotati dei più moderni impianti tecnologici, locali particolarmente accoglienti, dotati di sala d’attesa e servizi igienici dedicati, con totale assenza di barriere architettoniche e parcheggi dedicati per un miglior accesso alla struttura.



Da lunedì 8 agosto e sino a venerdì 23 agosto e’ in programma il trasferimento del Servizio di distribuzione diretta dei farmaci, attualmente al piano terra di via Zanfarino. Per consentire questo spostamento, che richiede la chiusura dello sportello, la Sc Farmacia Territoriale ha programmato delle aperture straordinarie del Servizio di distribuzione diretta dei farmaci, che verrà garantito sempre al piano terra di via Zanfarino. Nel mese di agosto sono previste le seguenti giornate di apertura al pubblico: 1 Agosto (apertura extra); 2 Agosto; 5 Agosto; 6 Agosto; 7 Agosto (apertura extra). Le giornate di apertura extra sono state attivate per venire incontro alle esigenze dei pazienti, per questo il Servizio farmaceutico invita la popolazione a procedere al ritiro della fornitura dei farmaci nelle giornate programmate.



Nell’intento di ridurre al minimo il disagio per i pazienti, si tratta principalmente di nefropatici, diabetici, pazienti affetti da malattie rare e particolari forme morbose e terapie croniche, la Asl di Sassari per eventuali urgenze ha attivato un numero di telefono dedicato, lo 079 2062465, che sarà contattabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00. Nella settimana dal 12 al 16 agosto l'attività di distribuzione diretta dei farmaci verra’ sospesa. Da oggi e nella prossima settimana e’ stato avviato l’iter di trasloco per il Servizio di Assistenza domiciliare integrata (Adi) attualmente in via via Monte Grappa, mentre nella settimana dal 23 agosto al 3 settembre verranno trasferiti gli uffici amministrativi. L’azienda sanitaria, scusandosi con la popolazione per eventuali disagi che potrebbero presentarsi, assicura che tale intervento si e’ reso indispensabile per migliorare la qualità del servizio offerto: qualsiasi modifica del cronoprogramma verrà tempestivamente comunicato alla popolazione.