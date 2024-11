S.A. 7 agosto 2024 Sardinia Food Awards premia il Pastificio Logudoro ll Pastificio Logudoro di Uri di Antonello Deledda e Maurizio Marratzu nella nona edizione dei Sardinia Food Awards 2024 si è aggiudicato il primo premio nella Categoria Pastifici nella sezione pasta fresca



URI - Prestigioso riconoscimento per il Pastificio Logudoro di Uri di Antonello Deledda e Maurizio Marratzu, che nella nona edizione dei Sardinia Food Awards 2024 si è aggiudicato il primo premio nella Categoria Pastifici nella sezione pasta fresca. I Sardinia Food Awards sono un riconoscimento annuale di prestigio dedicato alle Aziende di eccellenza agroalimentare della Sardegna. Un evento che celebra e promuove la qualità, la tradizione e l’innovazione valorizzando il lavoro dei produttori locali, che contribuiscono a mantenere vive le tradizioni culinarie sarde. «La missione dei Sardinia Food Awards è mettere in luce l’incredibile patrimonio enogastronomico della Sardegna, promuovendo al contempo pratiche sostenibili e innovative nel settore - hanno detto gli organizzatori del SFW - L’obiettivo è valorizzare i prodotti di eccellenza dell’isola, incentivare la crescita delle imprese locali e aumentare la consapevolezza del pubblico sulle prelibatezze sarde. I premi sono assegnati in diverse categorie, ciascuna rappresentativa della vasta gamma di produzioni dell’isola. La giuria è composta da esperti enogastronomici di fama nazionale e internazionale. Questi professionisti valutano i prodotti in gara basandosi su criteri rigorosi come qualità, autenticità, innovazione e sostenibilità».



Il riconoscimento ottenuto dal Pastificio Logudoro premia tanti anni di sacrifici ma anche di studi e ricerca dell’autenticità dei prodotti tipici locali. Il Pastificio Logudoro, laboratorio di pasta fresca, nasce nel 1987 a Uri, a distanza di anni, si possono gustare prodotti tradizionali di qualità. Un’azienda nata «nel rispetto della nostra terra sarda - hanno sottolineato Antonello Deledda e Maurizio Marratzu -. Ogni nostro prodotto viene lavorato con amore e passione da mani capaci di trasformare materie prime in deliziose opere d’arte con un connubio fra la tradizione e le tecnologie più avanzate, in risposta ai palati più esigenti. Grazie ad un impegno quotidiano, costante cerchiamo di rendere il sapore dei nostri prodotti inconfondibile, dando spazio alla creatività nella sperimentazione garantendo un elevato standard di produzione. La nostra azienda è in continua evoluzione, attingiamo dalle esperienze dei nostri clienti per soddisfare deliziosi desideri culinari»



«La nostra è una filosofia orientata alla comprensione dei bisogni dei clienti , riteniamo che ciò che è meglio per i clienti è meglio anche per noi. Qualità del prodotto, garanzia del servizio e rispetto della tradizione sono da sempre i nostri punti di forza. Infatti oggi l'azienda produce tutti i suoi prodotti con semola 100% sarda certificata, produciamo diversi formati come ravioli ricotta e spinaci, al formaggio, ravioli di ricotta dolce, tagliatelle, tagliolini, spaghetti, gnocchi sardi e gnocchi di parlate e l'ultima news la seada nera al carbone vegetale aromatizzata all'arancio». «Una grande conferma di tutti i sacrifici, il duro lavoro, e la determinazione di puntare su un prodotto di qualità è arrivata con la vincita del Sardinia Food Awards 2024 aggiudicandoci il primo premio come miglior pastificio artigianale in Sardegna. Questa è una conferma che la strada intrapresa è quella giusta, per noi è un grande risultato, ma non è il punto di arrivo, ma un grande punto di partenza.

Siamo orgogliosi che un piccolo pastificio proveniente da un piccolo paesino come Uri è riuscito a conquistare i palati più esigenti del intera isola. Un premio che condividiamo con tutti i nostri meravigliosi collaboratori e con Nando Piredda nostro direttore commerciale».



Nella foto: i titolari Antonello Deledda e Maurizio Marratzu con il direttore commerciale Nando Piredda