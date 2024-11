S.A. 15 agosto 2024 La Sardegna è sold out a Ferragosto Le destinazioni più gettonate degli italiani secondo Holidu. La Sardegna stacca tutte le regioni e conferma il suo primato con ben 10 destinazioni nella classifica



ALGHERO - Negli aeroporti del nord dell'Isola, si prevede per Ferragosto un traffico di circa 349.000 passeggeri, con un incremento del 12% rispetto al 2023. Crescono sia i flussi dal mercato domestico che internazionale, con quest'ultimo che evidenzia significative percentuali di crescita: +15% rispetto a Ferragosto 2023 e +9% rispetto al 2019. All'aeroporto d Alghero si prevedono circa 75.000 passeggeri (dal 9 al 18 agosto) e una crescita del 9% rispetto al 2023. A Olbia la stima è di oltre 274.216 transiti, sempre nella settimana dal 9 al 18 agosto, con un aumento del 12% (+34.067 unità).



Intanto è San Teodoro, in Sardegna, la meta più gettonata dai vacanzieri italiani per questo Ferragosto, con un prezzo medio di 163 euro e un numero medio di 4 persone per soggiorno. Sempre secondo l'ultimo report di Holidu, segue Gallipoli in Puglia, con un prezzo di 122 euro e una media di 5 persone. Il terzo gradino del podio va a San Vito Lo Capo in Sicilia, dove i vacanzieri spendono in media 136 euro e viaggiano in gruppi di 4 persone.



Villasimius, sempre in Sardegna, si piazza al quarto posto con 162 euro e 4 persone per soggiorno, mentre Rimini in Emilia-Romagna chiude la top 5 con 142 euro e 4 persone per soggiorno. Il dominio assoluto della Sardegna, seguono Sicilia, Puglia e Toscana. La Sardegna stacca tutte le regioni e conferma il suo primato con ben 10 destinazioni nella classifica, di cui 3 tra le prime dieci: oltre a San Teodoro, ci sono Budoni all'ottavo posto e Alghero al decimo. Altre località sarde in classifica includono Olbia (18ma), Costa Rei (19ma), Stintino (33ma), Santa Teresa di Gallura (42ma) e Golfo Aranci.