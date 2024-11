Cor 13 agosto 2024 FdI in piazza per raccontare l´opera della Meloni Appuntamento ad Alghero per mercoledì 14 agosto, dalle ore 9 alle 11, un incontro con i cittadini nel mercatino del mercoledì, all’incrocio tra via Sardegna e via Corsica



ALGHERO - Il circolo algherese di Fratelli d’Italia organizza per mercoledì 14 agosto, dalle ore 9 alle 11, un incontro con i cittadini nel mercatino del mercoledì, all’incrocio tra via Sardegna e via Corsica. L’iniziativa si inserisce nella campagna, lanciata a livello nazionale ed in corso per tutto il mese di agosto, con l’obiettivo di raccontare l’operato del Governo Meloni e i traguardi da raggiungere per rivoluzionare la Nazione, così come promesso nel programma elettorale.



Sono quattro le grandi riforme finalizzate ad eliminare i sistemi di potere e le lungaggini burocratiche, ovvero: fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato; oltre al pacchetto di misure destinate alla terza età per oltre un miliardo di euro, che consentirà di aiutare le persone fragili e bisognose di assistenza.



Oltre agli iscritti e ai simpatizzanti hanno garantito la propria partecipazione il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Lavori pubblici, Territorio e Ambiente della Camera dei deputati, il consigliere regionale Francesca Masala, il capogruppo in consiglio comunale di Alghero Alessandro Cocco, il coordinatore algherese del Partito Marco Di Gangi con i componenti del direttivo.