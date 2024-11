Cor 13 agosto 2024 Strade sicure a Sassari, Polizia locale in prima linea Già da ferragosto saranno potenziati i presidi, in particolare nelle arterie che collegano il centro urbano e le località costiere. La Polizia locale sarà impegnata per tutto agosto a rafforzare la sicurezza stradale nel territorio comunale



SASSARI - La Polizia locale sarà impegnata per tutto agosto a rafforzare la sicurezza stradale nel territorio comunale. Già da ferragosto saranno potenziati i presidi, in particolare nelle arterie che collegano il centro urbano e le località costiere. Le attività, tutte rivolte a preservare le fasce fragili dell’utenza stradale, consisteranno nel controllo dell’uso corretto delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per i più piccoli; specie nelle notti dei fine settimana, saranno accertate le condizioni psicofisiche dei conducenti; il reparto motociclisti continuerà i suoi pattugliamenti per reprimere l’uso del cellulare alla guida.



Inoltre prosegue la campagna “Pedoni sicuri” che si fonda sulla prevenzione e repressione della sosta selvaggia che pregiudica la mobilità in sicurezza dei pedoni. L’esigenza di rafforzare ulteriormente i controlli stradali nella stagione estiva è, anche, correlata alla crescita costante di incidenti, specie a giugno, luglio, agosto e settembre, trend che si è confermato nei primi due mesi d’estate anche quest’anno. I dati parziali forniti dal Comando mettono in risalto che tra gennaio e luglio si sono registrati 803 incidenti stradali. In 41 casi il conducente guidava in stato di alterazione psico-fisica per l’abuso di alcol, in 15 incidenti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; in 29 incidenti il responsabile si è dato alla fuga ma nel 88% dei casi è stato identificato e denunciato. La recrudescenza di incidenti nei mesi estivi è in parte imputabile a una crescita significativa di veicoli sulle nostre strade (per l’incidenza dei flussi turistici lungo le strade della Sardegna), ma anche all’adozione di condotte di guida più disinvolte durante le vacanze che, purtroppo, accrescono i rischi.



Nel 2024 si registrano, inoltre, dati preoccupanti correlati all’uso improprio del cellulare alla guida e all’omesso utilizzo dei sistemi ritenuta (quest’ultima condotta assume rilevanza sull’entità delle lesioni subite dai conducenti e dai passeggeri dei veicoli coinvolti in sinistri stradali). L’uso dei cellulari rappresenta, statisticamente, la principale causa di incidentalità poiché distrae il conducente e questa disattenzione, fosse anche di pochi secondi, costituisce il primo fattore scatenante gli incidenti stradali. Da gennaio a luglio sono state 417 le violazioni accertate per l’uso del cellulare alla guida, mentre sono stati 155 gli illeciti accertati per l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Le azioni rivolte alla tutela delle fasce fragili dell’utenza stradale hanno permesso di accertare fino a luglio 402 violazioni per sosta illecita negli stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con limitata capacità motoria, 812 violazioni per sosta su attraversamento pedonale, 1159 per sosta sul marciapiedi ostacolando la mobilità pedonale.