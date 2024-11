S.A. 16 agosto 2024 Al via Girovagando 2024: la partenza a Sennariolo ll festival organizzato da Theatre en Vol fa tappa fino a domenica 18 agosto nel piccolo borgo del Montiferru con un ricco programma di teatro per spazi aperti e di strada, circo acrobatico, giocoleria, danza, musica, parate itineranti



SENNARIOLO - La 27ª edizione del festival di teatro in strada Girovagando, che quest’anno ha per titolo CHANGE CHANGE CHANGE, esplicito invito al cambiamento individuale e collettivo, prende il via sabato 17 e domenca 18 agosto a Sennariolo, grazioso paesino del Montiferru dal ricco patrimonio paesaggistico, inserito nella rete dei Borghi autentici d’Italia da valorizzare e preservare. Proprio per porre l’attenzione, attraverso l’arte e la fantasia, sull’urgenza del tema ecologico e ambientale, il festival organizzato dall’associazione Theatre en Vol, con il contributo della Regione, della Fondazione di Sardegna e del Mibac, ritorna anche quest’anno nel Montiferru, dove sono ancora visibili le conseguenze dei terribili incendi divampati nel 2021, e invita subito grandi e piccoli a creare, divertendosi, piccole opere utili all’ambiente.



La prima giornata di Girovagando a Sennariolo, sabato 17 agosto, si apre infatti con il laboratorio “Richiamare la biodiversità”, curato dal duo Animateria, durante il quale bambini e adulti saranno coinvolti nella realizzazione con materiali naturali (legno, cortecce, canne) di bugs hotel, casette per insetti e piccoli rettili i cui habitat sono minacciati dai cambiamenti climatici e dalla distruzione provocata dall’uomo (Centro di Comunità, via Roma, h. 16-19). Il laboratorio proseguirà anche domenica 18 agosto con una seconda sessione, al termine della quale i partecipanti individueranno tutti insieme un punto del paese dove collocare i bugs hotel pronti per essere abitati.



Sabato sera iniziano gli spettacoli nelle vie e nelle piazze del paese. Gli artisti uruguayani del Duo Vapi arrivano volteggiando in sella alle loro biciclette per dare vita al funambolico e divertente spettacolo di circo acrobatico “Rodamundos”, co-prodotto da Theatre en vol (Piazza Rimembranza, h.19.30). La compagnia Theatre en Vol è a sua volta protagonista in “Il grande spettacolo della fine del mondo”, che affronta il tema del cambiamento climatico e ha appena vinto il premio come miglior spettacolo teatrale al Nišville Jazz Theater Festival a Niš, in Serbia (via Roma, h.21). Infine, Girovago e Rondella Family Theater mette in scena, con lo spettacolo “Manoviva”, il poetico e surreale micromondo di Manin e Manon, due minuscoli artisti interpretati da mani rivestite da piccolissimi abiti e oggetti di scena (Parco San Sebastiano, h.22). Domenica 18 agosto ritorna il laboratorio di costruzione di bugs hotel (Centro di comunità, via Roma, h. 16-19), seguito dallo spettacolo di teatro e circo acrobatico “Mala educacion” del Circo Patua dall’Uruguay, co-prodotto da Theatre en vol (Piazza Rimembranza, h.19.30). Poi il Circo Eia dalla Spagna coinvolge il pubblico nelle sue acrobazie con “Espera” (via Roma, h.21), e la compagnia Dromosofista lo conduce in un viaggio stralunato ai confini del mondo con “Antipodi”, mescolando teatro di figura, ombre cinesi, manipolazione di oggetti e teatro fisico (Parco San Sebastiano, h.22).