Cor 10 settembre 2024 Alghero ospita le Consulte giovani del sassarese «Urgente una riforma delle politiche giovanili». L’incontro, promosso in collaborazione con la Consulta Giovanile Sardegna – Tessiu (CGS), rappresenterà un’importante occasione per discutere gli ultimi sviluppi normativi



ALGHERO – Sabato 14 settembre, alle ore 18.30, si terrà ad Alghero un incontro di rilevanza per le Consulte Giovanili della Regione Sardegna. L'evento, la cui sede è ancora in via di definizione, vedrà la partecipazione degli amministratori e dei rappresentanti delle Consulte provenienti dal sassarese e da diverse aree dell’isola, con l’obiettivo di fare il punto sulle politiche giovanili a livello regionale e nazionale. L’incontro, promosso in collaborazione con la Consulta Giovanile Sardegna – Tessiu (CGS), rappresenterà un’importante occasione per discutere gli ultimi sviluppi normativi in tema di politiche giovanili, a partire dalla proposta di riforma regionale in discussione con il governo, oltre a esaminare i progressi del progetto "Consulte Giovani Italia".



«Sarà inoltre un momento di confronto sulle iniziative e la situazione delle Consulte della provincia di Sassari” dichiara Gian Luca Atzori, coordinatore regionale, “consulte che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più centrale in un panorama giovanile isolano che vede dei territori in cui il movimento giovanile si rafforza, ma diversi altri in cui c’è bisogno di interventi urgenti dei comuni e della regione a supporto della rete, così come di una riforma che si attende da 25 anni». Tra i punti all'ordine del giorno, oltre ai saluti istituzionali e alla presentazione del processo di istituzionalizzazione presso la Regione Sardegna, figura l’elezione del nuovo coordinatore provinciale. Questo incarico sarà cruciale per rappresentare le esigenze dei giovani del territorio e per coordinare le attività delle Consulte a livello provinciale.



Alessio Auriemma, Vicepresidente della Consulta Giovani di Alghero e promotore dell’incontro, ha dichiarato: «Questo evento rappresenta un momento fondamentale per il futuro delle politiche giovanili in Sardegna. Il nostro obiettivo è rafforzare il dialogo tra le istituzioni e le Consulte, assicurando ai giovani un ruolo sempre più centrale nelle decisioni che li riguardano». Dai rappresentanti della CGS – Tessiu emerge un grande entusiasmo per il lavoro svolto negli ultimi anni, mirato da una parte a coinvolgere tutti gli attori del mondo giovanili (consulte, associazioni, enti, delegati, scuole) intorno alla creazione di una proposta di legge sulle politiche giovanili, e dall’altra alla costituzione di un coordinamento nazionale delle consulte italiane.