Cor 10 settembre 2024 Sardo e algherese: elenco regionale docenti L´iscrizione all´Elenco regionale è condizione necessaria per lo svolgimento dell´attività di insegnamento delle lingue delle minoranze della Sardegna finanziate secondo l´art. 17 della LR 22/2018



ALGHERO - Approvato e pubblicato l'avviso per la costituzione dell'Elenco regionale dei docenti di lingua sarda, catalano di Alghero e delle varietà alloglotte sassarese, gallurese, tabarchino - Anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026. Possono richiedere di essere ammessi all’Elenco regionale docenti gli insegnanti in possesso di una competenza linguistica certificata C1 per il sardo e il catalano di Alghero, e di una competenza assimilabile almeno al livello C1, autocertificata (art. 33 comma 1 della L.R. 9 del 23 ottobre 2023 per il sassarese, gallurese e tabarchino - che, al fine di poter attivare le attività di utilizzo e insegnamento delle lingue: siano insegnanti in servizio presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli istituti paritari; siano iscritti alle Graduatorie provinciali ad esaurimento e/o alle Graduatorie provinciali per le supplenze presso le scuole di ogni ordine e grado.



L'iscrizione all'Elenco regionale è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di insegnamento delle lingue delle minoranze della Sardegna finanziate secondo l'art. 17 della LR 22/2018. L'elenco docenti 2022/2023 e 2023/2024 decade per gli anni scolastici successivi, pertanto tutti i docenti interessati dovranno presentare una nuova richiesta per l’inserimento nell'Elenco regionale dei docenti di lingua sarda, catalano di Alghero e delle varietà alloglotte sassarese, gallurese, tabarchino - Anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026. La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 2 settembre 2024 unicamente via PEC all'indirizzo: pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it. L'elenco regionale dei docenti ha durata biennale, relativamente agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, sarà periodicamente soggetto ad aggiornamento a seguito delle certificazioni linguistiche che si svolgeranno nel corso del biennio.