Cor 13 settembre 2024 Tributo per Giuni Russo a 20 anni dalla morte Era il 2004 quando l’Alghero di Giuni Russo smetteva di essere cantata dal vivo. La carriera straordinaria e la morte prematura a 53 anni nel 2004. Il 14 settembre un concerto-tributo a Roma



ALGHERO - Giuni Russo è stata una delle icone della musica italiana dal jazz alla musica leggera, dal pop all’opera, fino alla musica etnica. Alghero, Un’estate al mare, Morirò d’amore, La sua figura e Mediterranea risuoneranno nell’Auditorium della Nuvola grazie agli artisti ospiti dell'evento.



Tanti i nomi dei cantanti che hanno deciso di renderle omaggio: Alice con il pianista Carlo Guaitoli, Antonella Ruggiero, Arisa, Dulce Pontes, Irene Grandi, Laura Catrani, Mario Incudine con il polistrumentista Antonio Vasta, Tenores di Neoneli, Paolo Fresu, Rita Pavone, Ron, Roberto Cacciapaglia, Simone Cristicchi e Amara.



Il ricavato del concerto in programma per la giornata di venerdì 14 settembre nell’Auditorium della Nuvola andrà alla fondazione VIDAS che fornisce assistenza sociosanitaria gratuita ai malati terminali e alle loro famiglie per garantire la dignità nel fine vita. Quello di Roma non sarà l'unico evento programmato per omaggiare i 20 anni dalla morte di Giuni Russo: il 17 settembre alle 15.30 anche Milano omaggerà Giuni Russo intitolandole i Giardini di corso Garibaldi a Brera.