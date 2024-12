Cor 17 settembre 2024 RigenerAzioni tra San Michele e Pirri I quartieri cagliaritani di San Michele, Is Mirrionis e la Municipalità di Pirri si preparano ad accogliere la tre giorni di “RigenerAzioni”, costola e partner del festival “CagliariTiAmo, 100 palchi di periferia”



CAGLIARI - I quartieri cagliaritani di San Michele, Is Mirrionis e la Municipalità di Pirri si preparano ad accogliere la tre giorni di “RigenerAzioni”, costola e partner del festival “CagliariTiAmo, 100 palchi di periferia”: dal 21 al 23 settembre il Mercato di via Quirra, la via Is Mirrionis, la pizza Paese di Desulo e piazza Medaglia Miracolosa, via Campeda e la Scuola di via Enrico Toti saranno solo alcuni dei luoghi che ospiteranno il nutrito calendario con 10 spettacoli al giorno, gratuiti, itineranti, della durata di 15 minuti ciascuno. Protagonisti saranno Tiziana Troja e Michela Sale Musio della Compagnia LucidoSottile, Luv!, Vanessa Aroff Podda, Andrea Piraz, Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Andrea Congia, Valentina e Maurizio Puddu, tra gli altri, con la straordinaria partecipazione di Robert Jennifer e il corpo di ballo di LucidoSottile.



«Ringrazio le LucidoSottile per la sensibilità e l'attenzione mostrata non solo nei confronti della nostra comunità, portando un evento all'interno del festival nel nostro territorio, ma ancor di più per averlo dedicato ad Antonello Lai», dichiara Maria Laura Manca, presidente del consiglio della Municipalità di Pirri: «Antonello è stato un caro amico della Municipalità e dei nostri ragazzi. Giornalista sempre in prima fila per dare opportunità alle nostre giovani generazioni che vivono in contesti difficili. Questo evento rappresenta il punto di inizio di una bella collaborazione con LucidoSottile, che ci vede impegnati in progetto di coinvolgimento più ampio per Pirri tra istituzioni, associazioni ed enti del terzo settore.»