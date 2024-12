Cor 17 settembre 2024 Scuola via Brunelleschi, prosegue l´efficientamento Nuovi infissi ad alte prestazioni nella palestra della scuola “S.Ruiu”: prosegue l’efficientamento energetico dell’istituto in via Brunelleschi di Porto Torres grazie all´investimento da 139 mila euro



PORTO TORRES - Con l’approvazione del progetto definitivo esecutivo relativo al completamento della sostituzione degli infissi della palestra della scuola “S.Ruiu” in Via Brunelleschi, l’amministrazione comunale prosegue il percorso di efficientamento energetico degli edifici scolastici. L’intervento, del valore di 139 mila euro, derivante dal bilancio comunale, migliorerà l’efficienza e il comfort ambientale della palestra del complesso scolastico, attraverso la sostituzione dei vecchi serramenti con nuovi infissi che garantiscano, così come previsto dalla normativa europea, un alto livello prestazionale di isolamento termico, acustico, di permeabilità all’aria, resistenza al vento, di tenuta all’acqua e al rumore.



I serramenti scelti (in alluminio a taglio termico con vetri stratificati) hanno caratteristiche simili a quelli esistenti, in modo da avere un continuum tipologico con gli interventi precedenti. Negli ultimi tre anni, infatti, l’amministrazione aveva già provveduto alla sostituzione di alcuni serramenti della palestra e degli infissi obsoleti nei locali al piano seminterrato e al piano terra dell’edificio. In totale 44 nuovi serramenti ad elevate prestazioni energetiche. L’efficientamento mediante la sostituzione di infissi, oltre a portare benefici in termini di risparmio economico, gioca un ruolo cruciale nell’ambito della lotta al cambiamento climatico dato che utilizzando meno energia nel riscaldamento, nel raffreddamento e nell’illuminazione, si riducono notevolmente le emissione di gas serra. Dopo l’espletamento delle procedure di gara, entro la fine del mese di settembre, si procederà con l’affidamento dei lavori.