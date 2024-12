Cor 23 settembre 2024 Pallacanestro Alghero bene in preseason I giallorossi trovano importanti risposte durante il torneo di preseason. Si è conclusa ieri la prima prova stagionale della Costruzioni Valentino: La Pallacanestro Alghero chiude quarta a testa alta



ALGHERO - I giallorossi trovano importanti risposte durante il torneo di preseason. Si è conclusa ieri la prima prova stagionale della Costruzioni Valentino Alghero all’Hangar Sport Center di Sassari. Un test importante per capire il livello della prossima Divisione Regionale 1 e per crescere in vista delle sfide importanti della stagione alle porte.



La compagine algherese è uscita da entrambi i confronti con due squadre di grande livello, costruite e strutturate per primeggiare nella prossima Serie C unica. Nonostante i risultati, coach Brambilla ha avuto ottime risposte dalla sua squadra. Sia contro Sennori che contro Nuoro, superata la fase iniziale, nella quale i giallorossi si sono dovuti adattare alla fisicità e all’esperienza degli avversari, si sono viste delle buone cose in quanto è venuto fuori il talento dei ragazzi.



In entrambe le partite c’è stato spazio per tutti i giocatori: ogni componente della squadra è riuscito ad avere dei minuti in campo per esprimere il suo potenziale. Sono arrivate due sconfitte, ma molto importanti per capire quanto lavoro c’è ancora da fare nel corso di questa prossima stagione.