Restyling Mercato Primo Pescato. Nuovi lavori al campo da baseball

S.A. 4 ottobre 2024 Restyling Mercato Primo Pescato

ALGHERO - Ripristino della funzionalità e messa in sicurezza dell’impianto di rilevazione e allarme antincendio dell’edificio, realizzazione di un nuovo impianto di luci di emergenza, sostituzione della porta scorrevole danneggiata, realizzazione di un locale tecnico per il generatore elettrico, interventi vari di sistemazione. Sono queste le opere previste nel Mercato del primo pescato della banchina Millelire del porto di Alghero. La struttura, edificata a metà degli anni 2000 per la vendita a km zero dei prodotti della piccola pesca algherese, sarà oggetto di un primo e importante restyling riguardante soprattutto l’impiantistica, la messa a norma e la certificazione degli impianti.



È quanto contenuto nella delibera n. 253 approvata mercoledì scorso dalla Giunta, su proposta degli Assessori alle Opere Pubbliche e Sviluppo Economico, Francesco Marinaro e Ornella Piras. L’esecutivo Cacciotto, che ha incentrato l'ordine del giorno con una accelerata sugli di interventi di manutenzione straordinaria su scuole e impianti sportivi, ha disposto per il Mercato una dotazione finanziaria di 125 mila euro. Prevista ora la chiusura della fase progettuale con la parte esecutiva dell'elaborato redatto dagli uffici comunali, con la previsione di affidamento delle opere entro la fine del 2024. Si tratta di un primo lotto dei lavori al quale ne seguiranno ulteriori, che interesseranno opere di manutenzione generale, come il risanamento di alcune parti delle coperture e la sostituzione di infissi, per l’esecuzione dei quali l’Amministrazione sta programmando il reperimento delle necessarie risorse. L'obiettivo è quello di presentare un miglioramento generale delle condizioni della struttura, meta di cittadini e visitatori per l’acquisto del pescato del golfo di Alghero.



Ammontano a oltre 450 mila euro le risorse investite con il pacchetto di iniziative varate dalla Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto mercoledì scorso. «Guardiamo con attenzione agli investimenti su scuole, sport e attività produttive - afferma il primo cittadino - il nostro impegno è mirato a programmare, progettare e reperire risorse finanziarie, e individuare soluzioni alle situazioni di criticità». 262 mila euro per le delibere sulle scuole dell’infanzia con i progetti Iscol@, 125 mila euro per il mercato del primo pescato, a cui si aggiungono le risorse di cui al quarto intervento varato dalla Giunta sull’impiantistica sportiva. Un passo importante, infatti, è rappresentato dalla decisione assunta con la delibera n. 254, che imprime una svolta per il campo da Baseball di Via Emilia, a Maria Pia.



Parte l’iter per la progettazione con l’approvazione del Dip - il Documento di Indirizzo alla Progettazione - che l’esecutivo, su proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, ha indirizzato verso la stesura del progetto di ammodernamento dell’impianto. L’importo stanziato è di 71.878,14 euro, provenienti dal Fondo per la Progettazione degli Enti Locali messo a disposizione dalla Regione Sardegna. «L’esigenza dell’Amministrazione - precisa l’Assessore ai lavori Pubblici Francesco Marinaro - è quella di riqualificare e adeguare l’impianto sportivo alle norme tecniche della Federazione, in considerazione anche dei risultati sportivi ottenuti dalla società gestore del campo». Gli interventi da realizzare ipotizzati nella futura progettazione dovrebbero consistere principalmente nella ridefinizione dell’area del terreno di gioco, demolizione e realizzazione di due nuovi dugout (panchine) esterni al campo di gioco e, inoltre, la realizzazione di due spogliatoi.