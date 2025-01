Cor 5 ottobre 2024 Alghero a Iglesias a caccia dei 3 punti Campionato di Eccellenza 2024/2015: Dopo il pareggio sul campo del Li Punti, i giallorossi cercano un altro risultato. Mister Giandon ancora alle prese con diverse assenze



ALGHERO - Seconda trasferta consecutiva per l’Alghero che, questa domenica 6 ottobre, giocherà allo stadio “Monteponi” di Iglesias. Obiettivo continuità per i giallorossi dopo il pareggio sul campo del Li Punti. Così come in occasione della trasferta sassarese, anche in questo fine settimana mister Giandon deve fare i conti con alcune assenze.



Non ci sarà sicuramente il difensore Roberto Sini, squalificato per una giornata dopo l’espulsione rimediata la settimana scorsa. In compenso rientra dalla squalifica un altro centrale, Leonel Serna. Da valutare poi le condizioni di alcuni dei giocatori che hanno saltato la partita precedente.



«Sappiamo che affronteremo una squadra in salute con rinnovate ambizioni, soprattutto dopo la vittoria di domenica a Ossi. Noi, dal canto nostro, dobbiamo iniziare a cambiare passo in termini di personalità, maturità e coraggio. Non so se riusciremo a recuperare qualche infortunato ma ho piena fiducia nei ragazzi che avrò a disposizione» commenta l’allenatore giallorosso Giandon.