Al “Conti” attivato un nuovo punto prelievi

5 ottobre 2024



SASSARI - La Asl di Sassari riapre il Punto prelievi del Poliambulatorio “Conti” di Sassari. Sarà attivo a partire dal prossimo lunedì 7 ottobre, dalle ore 08.00 alle 10.30. All’interno della struttura, al primo piano di via Carlo Felice, n.1, saranno effettuati, ad accesso diretto, i prelievi di sangue e la consegna dei referti effettuati nella struttura.



La riapertura del centro (la struttura era stata chiusa nel marzo del 2020 in piena pandemia Covid) si inserisce nella volontà aziendale di realizzare una stretta collaborazione e integrazione tra ospedale e territorio, incrementando la presenza di punti prelievo all’esterno del presidio ospedaliero, così da rendere il servizio più snello e ridurre le attese.



L’apertura del Punto prelievi si inserisce anche all’interno di un percorso di umanizzazione delle cure offerto dalla Asl di Sassari, volto a migliorare la qualità del rapporto con l’utenza. In prospettiva il punto prelievi potrebbe anche diventare un ambulatorio funzionale, in grado di fornire servizi a più ampio spettro. Per informazioni è sufficiente contattare il numero 079/2062460 o inviare una mail all’indirizzo puntoprelievi.poliambulatorioconti@aslsassari.it