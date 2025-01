Cor 5 ottobre 2024 Programmazione territoriale, incontro plenario Coinvolti i Sindaci di 338 Comuni della Sardegna facenti parte di 35 Unioni di Comuni e 5 Comunità Montane, oltre la Rete Metropolitana del Nord Sardegna con l’obiettivo di un proficuo dialogo volto a raccogliere gli spunti



CAGLIARI - Lunedì 7 ottobre ad Arborea, con la partecipazione della presidente della Regione, Alessandra Todde, e del vice presidente e assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del Territorio, Giuseppe Meloni, si svolgerà l’incontro plenario con i Sindaci dei territori coinvolti nei Progetti della Programmazione Territoriale e delle aree SNAI finalizzato al confronto ed all’ascolto delle esigenze dalle comunità per la definizione delle linee strategiche da attuare per lo sviluppo sostenibile ed inclusivo di tutte le realtà della Sardegna a partire dal prossimo gennaio.



Saranno, pertanto, coinvolti i Sindaci di 338 Comuni della Sardegna facenti parte di 35 Unioni di Comuni e 5 Comunità Montane, oltre la Rete Metropolitana del Nord Sardegna con l’obiettivo di un proficuo dialogo volto a raccogliere gli spunti per costruire, insieme, una strategia di sviluppo su cui la Regione intende investire per far fronte alle maggiori problematiche che interessano tutto il territorio regionale con particolare riferimento al fenomeno dello spopolamento.



L’incontro sarà l’occasione per presentare le prospettive e le opportunità di finanziamento per gli Enti Locali nell’ambito della nuova programmazione 21-27, illustrare lo stato di attuazione delle strategie delle 30 aggregazioni territoriali e acquisire il punto di vista delle autonomie locali nell’attuazione della politica della Programmazione Territoriale e della Strategia Nazionale Aree Interne. L’incontro segue un ciclo di 9 appuntamenti territoriali per l’ottimizzazione dei progetti di sviluppo locale, in fase avanzata di attuazione, inseriti nella strategia di Programmazione Territoriale della Regione. Gli incontri si sono svolti dal 19 settembre al primo ottobre coinvolgendo 133 comuni sardi con le relative Comunità e Unioni di Comuni.