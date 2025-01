S.A. 10 ottobre 2024 FC Alghero sabato a Campanedda Per l´undici giallorosso una partita molto impegnativa che arriva dopo il pareggio interno di domenica scorsa contro l´Oschirese



ALGHERO - Big match per la FC Alghero, questo sabato 12 ottobre, sul campo del Campanedda, calcio di inizio ore 16, per la terza giornata del campionato di Prima Categoria girone D. Per l'undici giallorosso una partita molto impegnativa che arriva dopo il pareggio interno di domenica scorsa contro l'Oschirese. Per l'occasione, il tecnico Peppone Salaris potrà contare sul recupero completo di alcuni giocatori come Christian Nemore, Christian Moretti e Marco Ardu.



Ancora in fase di recupero, invece, il difensore Andrea Peana e l'attaccante Michele Cherchi: «Dobbiamo riscattarci del pareggio in casa e andare a prenderci i tre punti sul campo del Campanedda. Non sarà facile perché sappiamo che gli avversari sono una bella squadra, ma non possiamo fare sconti. La mentalità – sottolinea Peppone Salaris - deve essere quella vincente contro chiunque. In settimana ho visto una squadra attenta che si è allenata bene. Certamente c'è la delusione per la mancata vittoria di domenica contro l'Oschirese, con un gol preso nel finale che, con maggiore concentrazione, si poteva benissimo evitare. Sono sicuro che i miei ragazzi vorranno riscattarsi e dimostrare il loro reale valore». Sul fronte societario, il vice presidente Gianluca Marras spera in un pronto riscatto: «Ci lasciamo alle spalle una seconda giornata non positiva e non parlo di risultato, ma di prestazione di squadra che è venuta a mancare. Fortunatamente lo sport concede subito l’opportunità del riscatto e sabato a Campanedda abbiamo l’occasione di dimostrare a noi stessi che abbiamo fame di crescere come squadra».



