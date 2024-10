Cor 14:00 Lotta, Serra eccellente agli italiani di Ostia Il 13 ottobre è una data da segnare in rosso per Lorenzo Serra, giovane atleta della Piroddu Extreme di Sassari, che ha partecipato ai Campionati Italiani U13 di lotta libera presso il Centro Olimpico di Ostia



SASSARI - Il 13 ottobre è una data da segnare in rosso per Lorenzo Serra, giovane atleta della Piroddu Extreme di Sassari, che ha partecipato ai Campionati Italiani U13 di lotta libera presso il Centro Olimpico di Ostia. Questa competizione ha segnato il suo esordio in questa categoria di peso, e il risultato raggiunto è davvero straordinario. Lorenzo ha gareggiato nella categoria dei 48 kg e, con una preparazione meticolosa e sotto la guida attenta del suo coach, Piroddu Mario, ha messo in mostra le sue abilità sul tappeto. In un percorso che lo ha visto affrontare due avversari, Lorenzo ha dominato gli incontri, mostrando una superiorità tecnica e una determinazione notevole, conquistando così il diritto di disputare la finale.



La finale ha rappresentato una sfida impegnativa, e sebbene Lorenzo si sia battuto con tutto il cuore, ha dovuto cedere il passo a un forte rivale livornese. Tuttavia, classificarsi al secondo posto in una competizione così prestigiosa è un risultato che parla da sé e testimonia il potenziale di Lorenzo nel mondo della lotta libera. Questo successo non solo è motivo di orgoglio per Lorenzo, ma anche per l’intero team della Piroddu Extreme, che continua ad alimentare giovani talenti con passione e dedizione. Con il sostegno del coach Piroddu Mario e la determinazione mostrata, siamo certi che questo giovane atleta avrà molte altre occasioni per brillare in futuro. Congratulazioni a Lorenzo per il suo splendido risultato! La sua ferma volontà e il suo impegno sono fonte di ispirazione per tutti gli aspiranti lottatori. Non vediamo l'ora di vederlo esibirsi nuovamente nelle prossime competizioni.