Pista atletica: l´Alghero Marathon c´è

ALGHERO - La Asd Alghero Marathon intende ringraziare l’amministrazione comunale per aver portato alla luce il tema della pista di atletica presso il campo di Maria Pia, un’infrastruttura di grande importanza per la crescita dello sport nella nostra città. «Come Asd, siamo pienamente interessati a valorizzare questa struttura e a utilizzarla per promuovere la pratica dell’atletica leggera, disciplina che ci sta particolarmente a cuore – affermano compatti i componenti del direttivo. La nostra associazione, infatti, oltre a impegnarsi nell’atletica su strada, ha sempre creduto nello sviluppo dell’attività su pista. Da sempre, un aspetto centrale della nostra attività è il settore giovanile».



L’Alghero Marathon, infatti, promuove da anni l'avviamento all’atletica leggera attraverso attività specifiche per bambini e ragazzi che già da tempo si allenano in pista con regolarità e partecipano con successo alle competizioni Fidal a livello provinciale, regionale e nazionale.



«Per noi, investire nelle nuove generazioni è fondamentale, ed è proprio grazie alla pista (al momento da noi utilizzata in virtù di accordo con l’attuale gestore ed il benestare dell’amministrazione comunale) che possiamo offrire loro le condizioni ideali per crescere e migliorarsi. Ribadiamo quindi – conclude la nota societaria - la nostra disponibilità a collaborare con l'amministrazione per definire insieme nuove modalità di utilizzo della pista, con l’obiettivo di valorizzarla al massimo e farne un punto di riferimento per l’atletica leggera ad Alghero. La Asd Alghero Marathon c’è, e siamo pronti a impegnarci nella gestione di questa nuova struttura, coinvolgendo giovani, atleti e appassionati della città in un progetto sportivo ambizioso e di ampio respiro».