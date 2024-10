Cor 20:22 Lavoras, Alghero candida 10 progetti Progetti in cantiere per l´occupazione, il programma regionale Lavoras 2024 deliberato dalla Giunta comunale di Alghero con dieci progetti e 1,2 milioni di euro di contributo



ALGHERO - Dal patrimonio edilizio pubblico alla gestione ed efficientamento delle procedure comunali, dalla messa in sicurezza delle aree boschive e sistemazione delle aree di pregio, alle ristrutturazioni edilizie. Sono le progettualità proposte dalla Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto nella delibera di approvazione di dieci cantieri comunali di nuova attivazione nell’ambito del Programma Plurifondo Lavoras 2024 della Regione Sardegna, che ha destinato per il Comune di Alghero un contributo complessivo di 1.248.539,00 euro.



«Un consistente contributo della Regione che ci consente di mettere in campo misure concrete con interventi a sostegno dell’occupazione - commenta il Sindaco Raimondo Cacciotto - e che ci permette di agire sul decoro urbano, sulla manutenzione e sulla salvaguardia dell’ambiente». Si tratta di diversi interventi la cui esecuzione potrà dare ristoro a 49 tra disoccupate e disoccupati, da assumere sia in attuazione diretta del cantiere o delegandone la gestione a società in house o a cooperative sociali di tipo B. La Giunta, oltre all’approvazione delle schede dei cantieri, ha deliberato la partecipazione all’avviso pubblico, a cui dovrà seguire l’approvazione da parte della Regione e la successiva variazione di bilancio comunale per allocare le risorse finalizzate a dare attuazione agli interventi.



I tempi di attesa del riscontro da parte della Ragione vengono ipotizzati dagli uffici per fine anno, con la previsione di attuazione dei progetti a partire dai primi mesi del 2025. Intanto si appresta a entrare in attività uno dei programmi finanziati nel 2023, che riguarda i cantieri di messa in sicurezza del patrimonio ambientale - aree urbane ed extraurbane di Alghero e il servizio di gestione del cantiere di valorizzazione e riqualificazione dei litorali. A breve l’affidamento a due cooperative di tipo B per l’apertura dei cantieri e l’assunzione complessiva di 14 operai.