Alguerunners alla conquista del Corrasi

ALGHERO - Ad una settimana esatta dall’Alghero Half Marathon i due atleti Alguerunners Michela Pensè e Roberto Uda si sono presentati ai nastri di partenza ad Oliena 2024 SkyTrail. Gara molto tecnica nel territorio carsico del Supramonte. Sentieri rocciosi immersi nella macchia mediterranea. Dai boschi di leccio del fondovalle fino alle creste del Monte Corrasi. Paesaggio surreale bellissimo, a tratti quasi lunare, è stato un percorso molto impegnativo di 24km con 1800 m di dislivello.



La 24 km ha seguito le orme della gara maggiore arrivando fin sotto le imponenti pareti del Husidore, una vera cima dal sapore dolomitico, fino alla località di Orgoi da qui a seguire sin sotto cresta fino a scalare la cima del Monte Corrasi, da li il rientro della gara attraverso Scala 'e Marras.

I due atleti algheresi hanno portato a termine la gara con partenza ed arrivo in piazza Santa Maria, non senza difficoltà, aggiungendo un altro traguardo di prestigio in campo regionale relativamente allo Sky Trail ed insieme agli amici della Trail Road Runners si sono confermati ancora una volta all’altezza nell’affrontare questa tipologia di percorsi a tratti estremi per difficoltà e impegno.

Eventi questi, che sono molto più di una semplice gara; sono un'occasione per stare a stretto contatto con la natura incontaminata, per vivere i sentieri meno battuti e per raggiungere le alte e maestose pareti montagnose.



Ogni anno, sono sempre più gli appassionati di trekking, escursionisti e amanti della natura che si riuniscono nelle diverse manifestazioni che l’isola offre per vivere queste straordinarie avventure. Alguerunners ancora una volta dimostra la versatilità dei propri atleti non soltanto in strada, nel trail ed in pista, dove in quest’ultimo segmento, attende sviluppi relativamente alla gestione dell’impianto cittadino e si dichiara disponibile alla progettazione per valorizzare quanto più possibile l’impianto, con i suoi atleti e i dirigenti attraverso eventi e manifestazioni che portino l’atletica su pista ai livelli che Alghero merita.