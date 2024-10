Cor 15:10 Welcome to Alghero in mostra al TTg di Rimini L´associazione algherese ha partecipato alla TTG Travel Experience, in scena a Rimini dal 9 all´11 ottobre, uno dei marketplace più importanti del panorama dei viaggi nazionali e internazionali. Le parole di Elena Fanciulli e Piera Doppiu del direttivo



ALGHERO - La Regione Sardegna ha partecipato anche quest'anno alla TTG Travel Experience, in scena a Rimini dal 9 all'11 ottobre, uno dei marketplace più importanti del panorama dei viaggi nazionali e internazionali. Si tratta del principale evento che si occupa della promozione del turimo mondiale in Italia e si è sviluppato in 3 giorni durante i quali hanno presenziato operatori di livello internazionale e i principali player di mercato delle principali aziende: Tour operator, agenzie viaggi, compagnie Aeree e di trasporti, Hotels e fornitori di servizi innovativi connessi al turismo. Questa nuova edizione, la 59esima, si è ispirata al tema Veritas, nell'accezione latina, che diventa «un richiamo all’indispensabile lavoro di ricerca delle “verità di fatto”, spingendo le imprese a offrire esperienze autentiche e verificabili, in linea con le attese di un viaggiatore moderno e

consapevole».



Tra le varie realtà isolane era presente Welcome to Alghero, l'associazione che riunisce in Riviera del Corallo una novantina di attività, tra strutture extraricettive, esercizi pubblici e servizi turistici. Assenti enti, istituzioni e consorzi, l'associazione è stata l'unica presente per il territorio, unica nota dolente per un'esperienza formativa unica nel suo genere come evidenziato dalle parole di Elena Fanciulli e Piera Doppiu, fondatrici e membri del Direttivo e reduci dalla trasferta riminese. «Sono molto soddisfatta di aver avuto l'opportunità di partecipare al Ttg, sono eventi molto importanti per la crescita dell'Associazione e per instaurare nuovi rapporti di collaborazione con realtà simili alle nostre.E' fondamentalmente promuovere il nostro territorio che ha tantissime potenzialità non solo durante il periodo estivo ma attraverso la gastronomia i percorsi naturalistici e siti di rilevanza culturale che potrebbero attrarre flussi durante tutto l'anno. Spero nell'immediato futuro in una sinergia maggiore tra imprese e istituzioni locali, perché noi ci crediamo e daremo sempre il massimo!» ha commentato Fanciulli.



«Pienamente soddisfatta di aver rappresentato la nostra giovane associazione WTA, la città di Alghero e il nostro territorio anche senza il supporto delle istituzioni, purtroppo assenti. Sono stati 3 giorni di intenso lavoro che ci hanno permesso di incontrare realtà associazionistiche e consorzi della Sardegna e delle altre regioni. E’ stato un orgoglio presentare al mondo intero il nostro operato, che necessità di visibilità e di accordi stringenti che ci permettano di continuare a migliorarci, crescere e renderci competitivi in un mercato in continua evoluzione che richiede forze, energie e sinergie straordinarie. Ci auguriamo che per il prossimo futuro arrivi il meritato supporto partendo dalla massima che "non si è mai arrivati"» ha dichiarato Doppiu. «Siamo molto felici della partecipazione di Welcome to Alghero ad un evento di così ampia rilevanza come il TTG. Questi 3 giorni di duro lavoro hanno permesso di rafforzare e costruire relazioni lavorative e di amicizia con realtà associative simile alle nostre e con diversi tour operator. Grazie al lavoro del direttivo è stato possibile rappresentare le nostre eccellenze e la destinazione Alghero» ha concluso il presidente Gabriele Catogno.