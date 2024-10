Cor 18:22 Dettori e Onida: Ottobre in poesia ad Alghero Lo spettacolo poetico e musicale “La vera storia degli elementi” aprirà giovedì 17 ottobre alle 20 al Cinetetatro Miramare di Alghero la tappa catalana, patrocinata dal comune, di Ottobre in Poesia, il primo festival internazionale dell’isola dedicato alla poesia che quest’anno compie 18 anni



ALGHERO - I quattro elementi della natura raffigurati come persone, come esseri umani con profili diversi e personalità particolari, protagonisti di una storia il cui elemento fondamentale che li accomuna è l’amore. Lo spettacolo poetico e musicale “La vera storia degli elementi” aprirà giovedì 17 ottobre alle 20 al Cinetetatro Miramare di Alghero la tappa catalana, patrocinata dal comune, di Ottobre in Poesia, il primo festival internazionale dell’isola dedicato alla poesia che quest’anno compie 18 anni. Uno spettacolo evocativo che fa leva sul valore della metafora, sull’elemento creativo dello stupore, sul valore pedagogico della poesia narrata e musicata.



Sul palco, il cantautore e musicista stintinese Beppe Dettori che ha curato la musica e le canzoni, insieme a Leonardo Onida, voce narrante, autore dei testi e ideatore di questo originale progetto artistico dove terra, aria, acqua e fuoco dialogano tra loro, dando vita ad una narrazione letteraria, musicale e poetica su come sono nati davvero i quattro elementi della natura. Suggestioni che dialogano con il cielo stellato in un viaggio fatto di poesia, racconto e musica. Durante lo spettacolo proiezioni fotografiche ed effetti di luce ritrarranno i quattro elementi della natura andando ad arricchire ed impreziosire la performance artistica.



La serata è dedicata Carlo Valle, tra le anime più attive del festival. L’ingresso è di 15 euro, per i soci PoP, Arci e la neo-associazione dedicata all’attore scomparso lo scorso anno, sarà invece di 12 euro. Il ricavato servirà a sostenere le attività dell’associazione. Altri appuntamenti ad Alghero il 18 ottobre, tra i nuovi comuni protagonisti di questa edizione: alle 16 lo spettacolo prodotto dalla LUDO Edizioni “ARMATAdeiVERSI” a cura della storica compagnia teatrale di Sassari Paco Mustela, poesia in cammino con i “guerrieri del gesto poetico” lungo le vie del centro storico cittadino, e alle 17.30 il reading collettivo “Abbracciamo il mondo” ospitato negli spazi della biblioteca comunale “Rafael Sari” in piazza Molo, complesso Santa Chiara, che vedrà la partecipazione di Mario Ibba, Mario Mossa, Roberto Demontis, Alessandra Piras e Giovanni Nuscis. Il ricavato della vendita del libro che ispirerà il reading verrà devoluto alla sezione cittadina di Emergency.