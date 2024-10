Cor 22:51 Sennori: inaugura lo stadio Pedru Marzeddu Giovedì l’inaugurazione dell’impianto che sarà gestito in concessione dalla Torres Sassari con cui il Comune ha siglato una concessione per un anno



SENNORI - Giovedì 17 ottobre inizia l’era dello stadio “Pedru Marzeddu”. Il nuovo stadio sarà inaugurato alle ore 17.30 dall’Amministrazione comunale. Dopo il taglio del nastro si svolgerà la partita amichevole tra l’Usd Sennori e la Torres Sassari Under 17. L’impianto è stato dato in gestione alla società Torres Sassari, con cui il Comune ha siglato una concessione per un anno.



I lavori effettuati allo stadio hanno ripreso le opere interrotte nel 2013 in seguito a del fallimento della ditta esecutrice. La Giunta comunale si era impegnata a reperire le risorse necessarie per portare a termine i lavori. Con una deliberazione dell’assessorato ai Lavori pubblici della Regione, nell’agosto del 2022 è stato assegnato al Comune un finanziamento di 1.500.000 euro per “Opere di completamento del Parco urbano attrezzato – Impianto sportivo Pedru Marzeddu”.



Questa estate sono stati conclusi gli interventi di manutenzione, ripristino e completamento, realizzati dalla ditta Simec srl di Olmedo tramite appalto pubblico, che permettono ora di inaugurare la struttura. Nel corso dell’evento di inaugurazione del nuovo stadio l’Amministrazione comunale consegnerà un premio al concittadino Nicola Nieddu, promosso quest’anno nella Commissione Arbitri Nazionale Serie D, contribuendo così a portare in alto il nome di Sennori nello sport.