Mario Conoci 19:28 L'opinione di Mario Conoci La Grotta Verde, un traguardo storico



La Grotta Verde rappresenta un patrimonio ambientale e storico di valore inestimabile per Alghero e per tutta la Sardegna. Rendere visitabile questo sito straordinario è stato per anni un sogno che sembrava irraggiungibile. Oggi, però, quel sogno è diventato realtà, grazie a un impegno che ha richiesto anni di lavoro e la capacità di superare numerose difficoltà, tecniche e amministrative, che finalmente sono state risolte.



Un doveroso riconoscimento va a chi ha amministrato il Parco di Porto Conte in questi anni, e a tutti i collaboratori che hanno contribuito al successo di questa impresa. Un ringraziamento speciale va inoltre alle imprese locali che hanno svolto un lavoro davvero straordinario, realizzando opere e sistemi di illuminazione che sono autentici capolavori di ingegneria e design. Per me, è motivo di grande orgoglio poter affermare che l’amministrazione che ho avuto l’onore di guidare per cinque anni ha lasciato un segno concreto in tanti settori, e il progetto della Grotta Verde è uno di questi risultati tangibili.



Ora il compito passa alle nuove amministrazioni, comunale e del Parco, che dovranno aprire al più presto la Grotta Verde, rendendola fruibile, in primo luogo, per le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole, oltre che per tutti i nostri concittadini. Naturalmente, non possiamo dimenticare i tantissimi ospiti che ogni anno scelgono Alghero come meta turistica: con la Grotta Verde avranno un’altra meraviglia del nostro territorio e dell'intera Sardegna da scoprire e ammirare. A tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo va il mio sentito ringraziamento. Bravissimi davvero tutti!



*già sindaco di Alghero