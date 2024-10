S.A. 10:58 Navi isole minori, Manca: «al lavoro per nuove soluzioni» L´assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca in trasferta a Torino nella sede dell´Autorità di Regolazione dei Trasporti per parlare della delicata situazione dei collegamenti marittimi in continuità territoriale con le isole minori



CAGLIARI - «Una questione piuttosto annosa, che è fondamentale risolvere nel breve periodo, è quella relativa all'affidamento dei collegamenti marittimi con le isole minori. L'ho ripetuto più volte e lo ribadisco ancora perché ritengo sia un passaggio fondamentale per l'individuazione di una soluzione stabile ed efficace: questa difficoltà non è specifica della Sardegna, ma riguarda anche le altre regioni che si trovano a dover affidare la stessa tipologia di servizi. Un esempio per tutte è la Toscana con cui ho attivato importanti interlocuzioni». Lo dichiara l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca a seguito dell'incontro svoltosi a Torino nella sede dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per parlare della delicata situazione dei collegamenti marittimi in continuità territoriale con le isole minori. All'incontro erano presenti, oltre all'assessora Manca, il Segretario Generale e il Direttore di Art Guido Improta e Ivana Paniccia, l'amministratore delegato e gli armatori di Delcomar, Gianfranco Atzeni, Franco Del Giudice, Sara Del Giudice e Enzo del Giudice.



«Ho deciso di allargare il perimetro del ragionamento anche al di fuori dei confini regionali e di farmi promotrice della problematica sul piano nazionale - commenta al termine della riunione Barbara Manca - Nei giorni scorsi ho incontrato il collega della regione Toscana, l'assessore Stefano Baccelli, con cui abbiamo ragionato su esigenze specifiche e condivise. Ieri invece sono andata a Torino per un vertice con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e la Delcomar, presente in qualità di vettore che ha operato il servizio negli ultimi anni». «L'obiettivo comune deve essere l'individuazione di una modalità di affidamento capace di venire incontro alle comprensibili richieste delle aziende e di garantire la giusta qualità del trasporto pubblico - sottolinea l'assessora -. Allo stesso tempo questa nuova cornice deve essere rispettosa dei regolamenti comunitari, anche perché eventuali procedure di infrazione danneggerebbero non solo il servizio e l'Amministrazione, ma anche gli stessi operatori navali. Un approccio, questo, che speriamo possa essere utile a tutti i territori interessati da simili problematiche».