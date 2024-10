S.A. 20:19 Camera di Commercio a Promoautunno Sarà uno spazio dedicato alle imprese e ai cittadini che vorranno e potranno conoscere meglio la Camera di Commercio di Sassari e le sue attività. Camera che sarà presente all’interno di Promoautunno dal 18 al 20 ottobre prossimi con un nutrito calendario di incontri ed eventi



SASSARI - Si chiama "Spazio Camera" e non sarà solo uno stand. Sarà uno spazio dedicato alle imprese e ai cittadini che vorranno e potranno conoscere meglio la Camera di Commercio di Sassari e le sue attività. Camera che sarà presente all’interno di Promoautunno dal 18 al 20 ottobre prossimi con un nutrito calendario di incontri ed eventi. Lo spazio è stato ideato e creato per fornire ai visitatori e alle imprese tutte le informazioni relative ai servizi camerali, ai progetti che sono in fase di realizzazione e sviluppo, ma non solo. Sono in programma incontri e approfondimenti, in collaborazione con le associazioni di categoria, su numerosi temi attraverso i talk organizzati per analizzare il territorio e le dinamiche che caratterizzano il nord Sardegna.



Oltre alle azioni camerali organizzate di concerto con l’Azienda speciale Promocamera e Assonautica nord Sardegna, animeranno la tre giorni anche gli eventi inseriti nel network Salude&Trigu calendarizzati nel corso del 2024. «Le iniziative camerali rivestono grande importanza nel tessuto economico e sociale del nostro territorio-spiega il presidente di Camera di Commercio Stefano Visconti-e la presenza del nostro ente con uno stand dedicato che sia capace di proporre l’operatività e il dinamismo delle nostre azioni è un elemento che riteniamo di particolare interesse per divulgare al meglio quanto siamo in grado di esprimere».



Nella foto: Stefano Visconti