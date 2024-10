Cor 22:11 «Dalla maggioranza attacchi personali» Così Michele Pais che interviene a difesa del collega Alessandro Cocco destinatario di un duro attacco da parte dei capigruppo dei partiti di maggioranza di sinistra che governano la città di Alghero



ALGHERO - «La politica non dovrebbe mai scadere in attacchi personali. Peggio ancora quando questi provengono dalla maggioranza, che dalla propria parte ha la possibilità di governo. E su questo verrà giudicata dai cittadini». Così Michele Pais che interviene a difesa del collega Alessandro Cocco destinatario di un duro attacco da parte dei partiti di maggioranza di sinistra che governano la città.



«All’opposizione, d’altro canto, sono concessi solo la parola e il diritto di critica, che mai puo’ essere limitato o, peggio, essere oggetto di invettive di carattere personale. Peraltro il Consigliere Cocco nel suo intervento inerente lo spoil-sistem in atto dal governo cittadino Cacciotto riguardo tutte le “partecipate”, si è limitato ad esprimere un giudizio politico, che mai è trasceso in considerazioni offensive verso i singoli componenti della maggioranza. Spaventa questa reazione stizzita e fuori luogo, che non dice niente sul merito della critica, legittima, ma risulta essere esclusivamente uno sgradevole attacco personale».



«Mi auguro che il proseguo della consiliatura non venga avvelenato da simili toni, che non hanno nulla di democratico, di reciproco rispetto, e che la maggioranza si caratterizzi più per capacità del fare, che per quella di ribattere alle legittime posizioni della minoranza, che possono piacere o non piacere, ma che vanno rispettate. Sempre. Per il rispetto che si deve ai cittadini, che ci hanno votati, che pur delegandoci all'opposizione, non valgono di meno» conclude Pais.