S.A. 11:21 CantAlguer: il 25 ottobre la finale Ospite speciale Gionta, vincitore con Riccardo Pinna dell´edizione 2023 del concorso. Il premio sarà la registrazione di un EP di sei canzoni presso lo studio Chicken Coop di Alghero



ALGHERO - La finale della terza edizione del CantAlguer, concurs per joves cantautors de l’Alguer, si terrà il 25 ottobre alle 21:00 al Poco Loco (Via Gramsci 8, Alghero). Il concorso, ideato da Claudio Gabriel Sanna e realizzato per volontà della Plataforma per la Llengua grazie al lavoro di soci e volontari, vuole incoraggiare i giovani a utilizzare l’algherese come lingua di espressione artistica. L’edizione dell'anno scorso è stata vinta dal duo Gionta i Riccardo. I finalisti di quest'anno saranno il gruppo 'Lo Maquini' (Matteo Scala, Alessandro Spinetti e Alessio Soggiu), Teresa Sanna e Giuseppe Trudu. Una giuria di esperti decreterà il vincitore del concorso in una finale che sarà presentata da Lucia Nieddu e che avrà Gionta, vincitore insieme a Riccardo Pinna dell’edizione 2023, come ospite speciale.



Il premio sarà la registrazione di un EP di sei canzoni presso lo studio Chicken Coop di Alghero. Il vincitore o vincitrice avrà la possibilità di esibirsi a la Jornada Algueresa, organizzata dall'Obra Cultural de l’Alguer, in occasione della 57a edizione dell'Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent (Catalunya Nord), nell’estate 2025. La giuria di questa terza edizione del concorso, presieduta dal cantautore Claudio Gabriel Sanna, è composta dal direttore dell'Obra Cultural de l’Alguer, Carlo Sechi, dalla cantante Ester Formosa, dall'attivista della Plataforma per la Llengua Daniela Curedda, dalla cantante mezzosoprano Elisabetta Manca, dal musicista e direttore di corali Francesco Santino Scognamillo e dal musicista Salvatore Maltana.



L'iniziativa ha l'ambizione di stimolare i giovani all'uso dell'algherese come lingua di espressione artistica. La musica è un componente importante del patrimonio culturale algherese e, come evidenzia il documentario "L'Alguer, un pentagrama com un carrer", le canzoni algheresi accompagnano la nostra vita e sono uno straordinario strumento di trasmissione della lingua.

L'iniziativa si realizza in collaborazione con la Delegació del govern a Itàlia de la Generalitat de Catalunya, l'Obra Cultural de l’Alguer, il Centre Cultural Antoni Nughes-Escola de Alguerés, la rivista Enderrock e l'Universitat Catalana d'Estiu; inoltre, ha il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.



Nella foto: Gabriel Sanna