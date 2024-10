Cor 9:19 Tonfo per l´Alghero calcio a Budoni Campionato di Eccellenza 2024/25: Finisce 2-0 contro la nuova capolista del campionato. Mercoledì il ritorno di Coppa Italia contro l’Ossese poi nuovamente il campionato



ALGHERO - Allo stadio “Pasquale Pinna” di Budoni si interrompe la striscia positiva dell’Alghero, che

cade 2-0 contro la nuova capolista del campionato. Primo tempo equilibrato, con i due portieri praticamente inoperosi e le due squadre che si danno battaglia soprattutto a centrocampo.



Partita più vivace nella ripresa, con i padroni di casa che provano a spingere sull’acceleratore: al 54’ pericolo in contropiede con Gobbi bravo nell’uscita su Belloni. Due minuti dopo ci prova Gavrila con un tiro cross insidioso che attraversa lo specchio della porta poi al 62’ l’Alghero perde uno dei suoi uomini migliori, Baraye, che subisce un bruttissimo fallo punito solo con il giallo ed è costretto a lasciare il campo. Al 66’ il Budoni vede annullarsi un gol per fuorigioco ma va comunque in vantaggio al 72’ con Prassi, bravo a raccogliere di testa un cross arrivato dalla corsia destra. Passano tre minuti e i padroni di casa raddoppiano con Farris che, sempre di testa, batte Gobbi. Giallorossi che provano a reagire, anche con alcuni nuovi ingressi in campo, ma il risultato non cambia.



Dopo tre risultati utili consecutivi, l’Alghero incassa la seconda sconfitta in campionato. Ora ci aspettano due partite in casa: mercoledì al “Pino Cuccureddu” c’è il ritorno dei Quarti di Coppa Italia contro l’Ossese poi domenica la 7ª di campionato contro il Taloro Gavoi.