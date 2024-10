Cor 9:23 Atletico Uri - Sassari Calcio Latte Dolce 1-2 Nel prossimo turno, previsto per mercoledì, Pinna e compagni giocheranno tra le mura amiche contro la Gelbison, che oggi ha pareggiato 2-2 contro l’Ilvamaddalena



SASSARI - Prima vittoria stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte meritatamente 1-2 l’Atletico Uri e sale così a 8 punti in classifica. Nel match odierno decisiva la doppietta di Odianose, capace di realizzare le reti della vittoria in 12’. Nel prossimo turno, previsto per mercoledì, Pinna e compagni giocheranno tra le mura amiche contro la Gelbison, che oggi ha pareggiato 2-2 contro l’Ilvamaddalena. Partita che si apre con un tiro debole di Attili, ma Marano è attento e para senza problemi. Al 3’ si fa vedere in avanti il Sassari Calcio Latte Dolce con Cabeccia che con un calcio di punizione da centrocampo prova a sorprendere Renna, ma non inquadra di poco lo specchio della porta.



Nei minuti successivi al “Peppino Sau” di Usini si assiste a una con poche occasioni da ambo le parti con il Sassari Calcio Latte Dolce che prova a prendere in mano il pallino del gioco Al 20’ sassaresi pericolosi: punizione di Corcione, Cabeccia devia di testa e la palla si stampa sul palo. I biancocelesti prendono coraggio e undici minuti più tardi è Sorgente ad andare vicino al gol con un tiro che termina alto. Il match si accende e si fa vedere in avanti anche l’Atletico Uri e al 35’ l’arbitro annulla per fuorigioco una rete ai padroni di casa. La reazione biancoceleste è immediata con Mudadu, che di testa è impreciso e termina alto. A un minuto dal duplice fischio l’Atletico Uri passa in vantaggio: Mudadu atterra Melis e l’arbitro assegna il calcio di rigore, poi realizzato da De Cenco. Il primo termina così con i padroni di casa in vantaggio per 1-0.



Al rientro dagli spogliatoi partono bene i biancocelesti che vanno a centimenti dal gol al 49’: cross di Loru, colpo di testa di Odianose che termina a lato di un soffio a Renna battuto. Passano 9’ e arriva il meritato pareggio sassarese: tiro da fuori area di Orlando, Renna non trattiene, così sulla palla si avventa Odianose che non sbaglia: 1-1. I ragazzi di mister Setti si spingono in avanti e al 66’ è ancora il palo a dire di no ai biancocelesti, con Corcione che va vicino al gol da cineteca direttamente da calcio d’angolo. Il vantaggio è nell’aria e arriva al 70’: lancio di Loru, Odianose anticipa tutti e fine la doppietta (1-2). La gara si anima ulteriormente e i biancocelesti rimangono in 10 per l’espulsione di Kone, reo di aver reagito a un colpo dell’avversario, non sanzionato dall’arbitro. I padroni di casa alzano il proprio baricentro e all’85’ Melis sugli sviluppi di calcio d’angolo colpisce il palo. Nel finale i due allenatori inseriscono forze fresche, ma il punteggio non cambia e il Sassari Calcio Latte Dolce può festeggiare il primo successo stagionale.