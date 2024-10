Cor 10:53 Serie C, esordio Coral con vittoria Contro la Dinamo Sassari i ragazzi algheresi mettono in campo tanta concentrazione: la partita a Sassari finisce col punteggio di 64 a 74 per la Coral Basket Alghero



ALGHERO - Serie C, esordio Klass Coral con vittoria a Sassari: I ragazzi algheresi mettono in campo tanta concentrazione e la partita a Sassari contro l'Academy finisce col punteggio di 64 a 74 per Musso e compagni.



Gli algheresi di coach Fabrizio Longano intanto venerdì sera si sono presentati alla città nella cornice del Cafè Latino, sui Bastioni Magellano, alla presenza di società, staff, roster della prima squadra, tecnici e componenti delle giovanili. A parlare di pallacanestro, della realtà Coral Alghero ma anche di strutture sportive, il Sindaco Raimondo Cacciotto , l’assessore Enrico Daga, il patron della Klass, Danilo Usai, main sponsor.



A fare gli onori di casa è stato il Presidente del sodalizio cestistico algherese, Massimo Salvatori mentre a suonare la carica “ai suoi”, ricordando il grande traguardo della promozione in Serie C raggiunto lo scorso campionato, è stato il capitano Victor Gustavo Musso.