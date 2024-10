Cor 12:05 Cimitero, minicar per il saluto ai defunti Barbara B, la cooperativa che gestisce i servizi cimiteriali ad Alghero, è a disposizione nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. In servizio una mini car per accompagnare anziani e disabili



ALGHERO - Una mini car elettrica per aiutare gli anziani e chi ha difficoltà a camminare a raggiungere la tomba del caro estinto con più facilità. Un servizio di trasporto completamente gratuito all’interno del campo santo, per favorire chi ha difficoltà di deambulazione, offerto dalla Cooperativa Sociale Barbara B che gestisce da diversi anni il Cimitero di Alghero. Alla guida della piccola macchina elettrica c’è un operatore della cooperativa. Il servizio di trasporto sarà disponibile dal 26 ottobre fino al 4 novembre. Per usufruirne basterà rivolgersi all’operatore della Società Barbara B a tal scopo preposto. Non solo mini car, la cooperativa offre, come consuetudine, anche numerosi vasi di fiori per abbellire il cimitero in questi giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. Un piccolo gesto che contribuisce a rendere più accogliente e fruibile il cimitero.