AgriFuture 2024 seleziona 10 progetti Nuove opportunità con il bando "AgriFuture 2024" dello sportello startup di Sardegna Ricerche pensato per individuare, affiancare e finanziare dieci idee di impresa innovativa



PULA - Rafforzare l’agroalimentare per rilanciare l’economia e arginare il cambiamento climatico. Questo il cuore del bando “AgriFuture 2024” che verrà pubblicato il 22 ottobre, dallo sportello Startup di Sardegna Ricerche per selezionare 10 progetti che riceveranno un voucher da 6mila euro oltre al sostegno nelle fasi di ideazione e realizzazione dell’idea. Un’iniziativa che punta a coinvolgere universitari, dottorandi, ricercatori, giovani professionisti o nascenti gruppi di spin-off universitari capaci di proporre idee di impresa originali, sostenibili e fortemente innovative per potenziare un comparto considerato strategico, ma con diverse fragilità.



Stando agli studi di settore sono numerosi i punti di debolezza dell’agroalimentare: le imprese soffrono della scarsa diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione oltre che delle necessarie capacità tecniche. Da rafforzare anche la cultura imprenditoriale e le competenze delle persone che devono essere in grado di cogliere le opportunità legate all'innovazione. Quella economica-imprenditoriale non è l’unica sfida in campo: il sistema agroalimentare svolge un ruolo fondamentale nella gestione dell'ambiziosa transizione verde verso un'Europa climaticamente neutra.



Un obiettivo importante che può essere raggiunto attraverso le nuove tecnologie perché anche il futuro delle campagne corre verso il digitale. Qualche esempio: l'Intelligenza Artificiale potrà migliorare l’uso delle risorse come acqua, energia e input tecnici, mentre l'Internet of Things avrà un ruolo cruciale nel monitoraggio continuo dei parametri chiave per la produzione. Infine, grazie all’impiego di droni e dati satellitari, sarà garantita anche la tracciabilità e la trasparenza dei prodotti lungo tutta la filiera. Per presentare il bando “AgriFuture 2024” sono già in calendario due eventi: il primo è in programma per il prossimo 5 novembre a Sa Manifattura di Cagliari, mentre il secondo si svolgerà l’11 novembre al CUBACT, incubatore dell’Università di Sassari.