Cor 18:51 Ad Alghero un convegno internazionale di dermatologia Dal 24 al 26 ottobre, la città catalana ospiterà l´ADI-ADMG Dermatology International Congress. Esperti di fama internazionale si confronteranno su tematiche dermatologiche con particolare riguardo a innovazioni terapeutiche e metodologie



ALGHERO - Rappresenta uno dei più attesi appuntamenti nel panorama dermatologico internazionale: è l'ADI-ADMG Dermatology International Congress, il congresso internazionale in programma ad Alghero dal 24 al 26 ottobre. All'Hotel Catalunya, specialisti si confronteranno su temi all'avanguardia, esplorando le novità e le prospettive nel campo della dermatologia.

L'incontro, patrocinato dalle Aou di Sassari e Cagliari e dalle rispettive Università, sarà presieduto dalle professoresse Maria Antonietta Montesu e Rosanna Satta per la Dermatologia dell’Aou di Sassari, insieme alle professoresse Laura Atzori e Caterina Ferreli dell’Aou di Cagliari.



L'evento offrirà un'importante occasione di aggiornamento e scambio, con interventi mirati su argomenti di grande rilevanza. Il programma scientifico, caratterizzato da argomenti che affrontano tutte le tematiche della Dermatologia, comprenderà letture e relazioni proposti dai più importanti relatori nazionali e ospiti internazionali. Saranno affrontati temi che spaziano dalle malattie infiammatorie croniche cutanee alle patologie cutanee autoimmuni, la dermatologia pediatrica, le patologie degli annessi, i tumori cutanei, le più recenti innovazioni terapeutiche e le terapie con laser.



Saranno inoltre presenti sessioni di real life e di casistica pro-diagnosi, proposti dai colleghi più giovani in formazione specialistica. «Questo congresso - affermano le organizzatrici - rappresenta un’occasione unica per medici e specialisti di confrontarsi su temi cruciali della dermatologia moderna. Gli aggiornamenti clinico-scientifici, conseguenti a manifestazioni di questo tipo, rappresentano delle opportunità fondamentali per migliorare la qualità dell’assistenza verso i pazienti».