Bosa città di centenari: la festa Antonio e Maria Carmina si affiancano alla signora Pietrina Pinna, che i 100 anni li ha compiuti nel dicembre 2023. Le parole del sindaco Alfonso Marras



BOSA - Sono tre i cittadini di Bosa che hanno superato la soglia dei 100 anni, festeggiati dall’intera comunità. L’ultimo festeggiato in ordine di tempo e il signor Antonio Ibba, una vita da allevatore dedicata al lavoro e alla famiglia, entrato nel club dei centenari il 15 ottobre. Prima di lui a spegnere le 100 candeline è stata la signora Maria Carmina Schintu, il 28 settembre. Anche lei festeggiata in famiglia con figli, nipoti e pronipoti. A entrambi il sindaco, Alfonso Marras, invitato dalle famiglie ai festeggiamenti, ha regalato un pensiero e consegnato una targa di auguri a nome di tutta l’Amministrazione comunale e di tutti i concittadini. «Gli anziani sono il filo che ci lega alla nostra storia, alle nostre tradizioni, e che rafforza in tutti noi il senso e il significato della famiglia - commenta il primo cittadino. La comunità di Bosa nutre un profondo rispetto e un immenso affetto verso gli anziani, autentico esempio di vita, spesso affrontata con tanti sacrifici, e per questo meritevoli della massima considerazione. Essere presente ai loro festeggiamenti è stato per me un motivo di grande gioia, ed esprime loro l’affetto di tutta la comunità è un piacevole dovere»”