Cor 13:05 Sport in Costituzione: convegno a Sassari Convegno su “Sport in Costituzione” dell’Ordine Forense di Sassari -con il patrocinio di Comune di Sassari, Università degli Studi di Sassari, Fondazione di Sardegna, CONI, Sport e Salute, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Sassari, ANSMeS e Panatholon



SASSARI - Si terrà giovedì 24 ottobre prossimo, alle ore 11.00, a Sassari, presso l’auditorium dell’Ex-Ma.Ter, in via Maurizio Zanfarino n. 5, spazio culturale recentemente restituito alla Città, l’evento giuridico dal titolo: “L’attività sportiva come diritto fondamentale. Effettività della tutela e prospettive di intervento”. L’Ordine Forense di Sassari - con questa solenne iniziativa di rilevanza giuridica ma anche sociale e culturale, che gode del patrocinio del Comune di Sassari, dell’Università degli Studi di Sassari, della Fondazione di Sardegna, del Coni, di Sport e Salute e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Sassari - ha intesto celebrare, a un anno dall’entrata in vigore, la legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023, che ha modificato l’articolo 33 della Carta Costituzionale in materia di attività sportiva aggiungendo il seguente comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».



Interverranno per i saluti istituzionali: Giuseppe Mascia, Sindaco di Sassari, Gavino Mariotti, Maginfico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Giorgio Auneddu Mossa, presidente dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”, Lucia Cardone, direttrice del Dipartimento di scienze umanistiche e sociali Uniss, Giuseppe Manca, delegato provinciale CONI, Nicola Addis, presidente dell’ordine dei medici di Sassari e Gabriele Satta, presidente dell’ordine forense di Sassari.

Nel corso dell’incontro, il tema dello Sport in Costituzione sarà declinato parlando di salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, attività sportiva, disturbi psichici e mentali, con particolare attenzione alla necessità per i soggetti portatori di disabilità di esercitare il proprio diritto all’attività sportiva.



Coordinati da Tania Bortolu, avvocato del foro di Sassari, discuteranno sul tema Carla Bassu, ordinaria di diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Sassari, Angelo Alfonso Maria Argento, avvocato, presidente di Cultura Italiae - associazione indipendente senza scopo di lucro dedicata alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano, sia materiale che immateriale, che ha promosso la raccolta di firme per la legge - Santo Rullo, medico psichiatra, ideatore del progetto della nazionale “Crazy for football” - dalla cui storia è stato tratto il film con Sergio Castellito e Massimo Ghini – Andrea Fabio Manunta, professore di patologie dell’apparato locomotore UOC clinica ortopedica, AOU di Sassari e Manuela Zentile, dottore commercialista.

La costituzionalista Carla Bassu si soffermerà sulla doppia dimensione dello sport come diritto e, al tempo stesso, strumento di promozione individuale e sociale.



L’avvocato Angelo Alfonso Maria Argento, con un intervento di respiro giuridico-culturale, affronterà il tema degli ordinamenti sportivi in bilico tra Democrazia e Democratura. Sarà poi la volta di Santo Rullo, già presidente dell’associazione italiana di psichiatria sociale e ideatore della nazionale italiana di calcio a cinque formata da persone con problemi di salute mentale che ha fornito questa definizione dello sport: “Facilmente accessibile, stimola l’autostima e l’autoconsapevolezza, incoraggia la socializzazione, l’appartenenza al gruppo e la coesione sociale, in particolare in situazioni di vulnerabilità e fragilità”, ritenendo lo sport un “importante coadiuvante terapeutico ma capace anche di aiutare a contrastare lo stigma sociale causato dalle malattie mentali”. Andrea Fabio Manunta si incentrerà sull’importanza dell’attività fisica per le persone diversamente abili.



Infine, Manuela Zentile il cui intervento si concentrerà sul Decreto Legislativo n. 36/29212 e sugli adeguamenti statutari degli Enti Sportivi. All’evento parteciperà Andrea Minguzzi, oro olimpico a Pechino 2008, Fiamma oro della Polizia di Stato, Legend di Sport e Salute. I lavori si concluderanno nel pomeriggio con una tavola rotonda dove gli ospiti si confronteranno sul tema in un dialogo a più voci. L’iniziativa, che si inserisce sul solco della volontà dell’Ordine Forense di Sassari, guidato da Gabriele Satta, di portare l’Avvocatura “fuori dal Palazzo”, esaltandone la funzione sociale, sarà inoltre l’occasione per riflettere su Sassari città dello sport, sull’eterno bisogno di impianti sportivi e sui progetti futuri in tema di sport e inclusione sociale.