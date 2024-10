Cor 18:05 «Comandante Vigili, Pd e Bruno incoerenti» I consiglieri di centrodestra Cocco, Ansini, Bardino, Caria, Fadda, Pais, Peru, Salvatore e Tedde ricordano vecchie dichiarazioni di Mario Bruno che da Consigliere comunale di opposizione criticava la scelta di un Comandante "a tempo"



ALGHERO - «Il prossimo Comandante della Polizia Locale dovrà essere scelto dal Sindaco in una rosa dei cinque finalisti, selezionati tra ben 33 candidati. In attesa di questa scelta, non possiamo fare a meno - scrivono i consiglieri di centrodestra Cocco, Ansini, Bardino, Caria, Fadda, Pais, Peru, Salvatore e Tedde - di riprendere alcune vecchie dichiarazioni di Mario Bruno che da Consigliere comunale di opposizione criticava la scelta di un Comandante "a tempo" e che peraltro non rivestisse anche il ruolo di dirigente».



«Bruno, leader de facto del PD cittadino, criticava la scelta di un Comandante che non fosse scelto tra gli ufficiali in ruolo ad Alghero e puntava il dito contro il compenso aggiuntivo di 30.000 euro adducendo argomentazioni che arrivavano alla messa in discussione della gestione delle risorse pubbliche». «Oggi, con Cacciotto sindaco e Bruno tra i suoi principali referenti politici, possiamo affermare con assoluta chiarezza che quelle parole erano nient’altro che pura propaganda ipocrita. La loro amministrazione sta infatti ripetendo esattamente lo stesso schema criticato all’epoca: un funzionario scelto con la stessa modalità. Dove sono finite le argomentazioni di allora? Perse, insieme a ogni principio di coerenza e trasparenza».



«Ora - concludono i consiglieri di centrodestra - vogliamo vedere se l’amministrazione Cacciotto, tanto incline a criticare il passato, attribuirà anche stavolta la stessa indennità “ad personam” al nuovo comandante, o se rispetterà i limiti retributivi branditi da Bruno con tanto fervore quando sedeva dall’altra parte della barricata, magari utilizzando le risorse per la turnazione notturna dei vigili e per l’assunzione di nuovi agenti a tempo determinato, reperendo nuove risorse dalla Regione».