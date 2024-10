S.A. 13:26 Assunzioni ad In house: candidature ad Alghero Si tratta di un geometra, un impiegato con funzioni direttive, tre impiegati di concetto, di cui uno per area finanziaria e uno per area amministrativa



ALGHERO - La Società In House ha pubblicato cinque avvisi per altrettanti avvisi di selezione pubblica per l'assunzione di figure professionali a tempo indeterminato. Si tratta di un geometra, un impiegato con funzioni direttive, tre impiegati di concetto, di cui uno per area finanziaria e uno per area amministrativa. La scadenza per la presentazione delle domande è fisata al 11 novembre per la figura del geometra, mentre per le restanti figure i candidati dovranno presentare le domante entro il 12 novembre.



