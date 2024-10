Red 15:36 Alghero: Entra in banca, ruba cassetta ed esce E´ successo questa mattina nella filiale di via Giovanni XXIII di Banca Intesa San Paolo ad Alghero. Tra la refurtiva non ci sarebbero stati contanti. Alcuni testimoni avrebbero riconosciuto l´uomo responsabile del gesto



ALGHERO - Un uomo è entrato indisturbato in banca, è riuscito ad arrivare dietro l'ultima cassa, impossessarsi di una cassetta nascondendola in una busta prima di uscire senza essere fermato. E' successo questa mattina nella filiale di via Giovanni XXIII di Banca Intesa San Paolo ad Alghero. Tra la refurtiva non ci sarebbero stati contanti ma solo materiale di vario genere ed è stata successivamente riportata nella stessa busta all'ingresso della banca e trovata dagli impiegati. Alcuni testimoni avrebbero riconosciuto l'uomo responsabile del gesto.